El abogado de Forcadell dice que "sería raro que no pidieran prisión preventiva"

El abogado Andreu Van Den Eynde, que representa a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha destacado este jueves que "sería raro que no pidieran prisión preventiva" para la líder de la Cámara catalana, si bien ha dicho que no comparte esta medida.

Cree que el proceso judicial contra ella "no tiene todas las garantías", y que no se ha dado suficiente tiempo para preparar la defensa.

"Sería raro que no pidieran prisión preventiva. Esta acción penal no tiene ningún sentido si no va acompañada de esta petición de medidas preventivas", ha explicado.