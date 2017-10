El abogado de Forcadell no prevé que se ordene prisión: "No me cabe en la cabeza"

EUROPA PRESS

El abogado de Carme Forcadell, Andreu Van den Eynde, no contempla que la Audiencia Nacional pueda decretar el ingreso en prisión de la presidenta del Parlament, como medida cautelar, tras la nueva querella de la Fiscalía: "No me cabe en la cabeza".

En declaraciones este martes a TV3 recogidas por Europa Press, el letrado ha dicho que no ve razones para que ordenen su encarcelamiento por riesgo de fuga --uno de los supuestos que podrían contemplarse--, pues ha puesto como ejemplo que Forcadell este lunes ya estuvo trabajando desde las 8 horas y localizable.

Por otra parte, Van den Eynde cree que es inverosímil, y que no tiene sentido, la fianza de 6,2 millones que la Fiscalía ha pedido a los veinte querellados y cree que es "una amenaza estratégica"; el Tribunal Supremo (TS) continúa deliberando este martes si admite a trámite la querella del Ministerio Público.