Zoido asegura que no se plantea sustituir a los Mossos y pide a Puigdemont que ceje en sus "burdas mentiras"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que no se ha planteado sustituir a los Mossos d'Esquadra utilizando para ello el refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en un despliegue que ha calificado como "proporcionado, razonable y discreto". Además, ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que ceje en sus "burdas mentiras" sobre supuestas agresiones de las fuerzas de seguridad del Estado.

"No me he planteado todavía en ningún momento sustituir a nadie ni a nada", ha contestado Zoido a una pregunta directa sobre si estudia ya relegar a los Mossos para garantizar el orden público en Cataluña. En este sentido, ha señalado que la policía catalana está cumpliendo con los requerimientos de la autoridad judicial y de la Fiscalía, echando en falta, no obstante, una "mejor coordinación" entre los Cuerpos policiales.