Zoido: si la respuesta de Puigdemont no es clara "se entenderá que ha declarado la independencia"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que si la respuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno es ambigua "se entenderá que ha declarado la independencia". "Si contesta con alguna ambigüedad significará que no quiere el diálogo y el Gobierno tendrá que aplicar las medidas que corresponda", ha subrayado.

Para el ministro del Interior , la única respuesta que cabe por parte de Puidgemont es "decir sí o no" y cree que "si dice que sí, se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley" y "habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo ofrecía con sinceridad".

Zoido ha lamentado el "acoso" que, según dice, han sufrido algunos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Cataluña. No obstante, también se ha mostrado convencido de que ambos cuerpos "han tenido y siguen teniendo el reconocimiento de muchos catalanes". "Sin ellos no habría democracia y no habría la convivencia en paz que tenemos", ha recordado, además de agradecer el "emotivo" aplauso de los asistentes al desfile del 12 de octubre a los representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil que participaron.