Zoido envía una carta a policías y guardias civiles elogiando su labor y defensa de la ley: "No estáis solos"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha remitido este viernes una carta a "todos" los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la que elogia su labor y defensa de la ley, un ejemplo que supone un "orgullo" para todos los españoles. "No estáis solos", les recuerda.

Con motivo de la celebración de los patronos de la Policía Nacional y de la patrona de la Guardia Civil, el titular de Interior ha remitido esta misiva en la que se dirige a todos los agentes tuteándoles para agradecerles su profesionalidad y recordarles que cuentan con el apoyo y reconocimiento de la sociedad: "No estás solo porque eres uno de los nuestros y porque los españoles hoy somos un policía y un guardia civil más".

En el texto, el ministro se dirige a quienes "visten con honor el uniforme" para recordarles que no están solos y que su "profesionalidad, compromiso y lealtad" son un ejemplo que llena de "orgullo" a todos los españoles. Zoido se refiere de manera explícita en la misiva a los episodios de hostigamiento que los agentes desplegados en Cataluña con motivo del 1-O han sufrido en las últimas semanas para trasladarles el respeto y admiración hacia su labor.

"Porque no estás en Cataluña tan sólo haciendo tu trabajo, que realizar con la calidad y cariño que te caracterizan, sino defendiendo todo aquello en lo que creemos. Porque eres quien garantizas el cumplimento de la Ley, quien proteges las libertades y derechos de todos los españoles y quien haces posible que se respete aquello que determina nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Porque sin Ley ni orden no puede haber democracia y sin democracia los españoles decidimos hace ya mucho tiempo que no queremos vivir", subraya el titular de Interior.