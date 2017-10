Zoido ante policías en el Congreso: "Nadie está preso por pensar de una forma u otra, sino por incumplir la ley"

La presidenta de la Cámara Baja recuerda que el Estado de Derecho "prevalecerá siempre sobre la violencia y la ilegalidad"

"Cuando la juez ha tomado esa decisión es porque tenía causa suficiente para tomarla", ha dicho al final del acto a preguntas de los periodistas, que también le han cuestionado por si teme un incremento de las protestas violentas de grupos independentistas en la calle. "Yo espero que no, las decisiones judiciales hay que acatarlas se compartan o no; si no, es la ley del más fuerte, y la ley tiene que ser igual para todos", ha respondido.