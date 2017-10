Zoido dice que la normalidad es "la tónica general" en Cataluña tras el 155

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que la normalidad es "la tónica general afortunadamente" este lunes en Cataluña tras la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución y que es así como tiene que continuar la situación, "recuperar en su totalidad la normalidad institucional".

En declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, el ministro ha añadido que confía en que sigan así las cosas y se llegue a las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre. Pero no ha querido pronunciarse sobre que Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, pueda ser candidato. "No depende de mí", ha dicho.