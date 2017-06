"La no celebración de la Junta de Seguridad no supone riesgo alguno de descoordinación", defiende el ministro

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha garantizado este domingo la "coordinación operativa" entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra y ha pedido "sensatez" a quienes quieren "jugar a hacer política" con sus críticas por la no convocatoria de la Junta de Seguridad en Cataluña.

En el caso de Cataluña, la última reunión tuvo lugar en marzo de 2009, a pesar de lo cual ha existido "plena coordinación en el 100% de las funciones de las fuerzas de seguridad", según Zoido. "Si durante más de ocho años ambas partes no han sido capaces de encontrar ese clima de consenso y convergencia de esfuerzos para celebrar la Junta de Seguridad, de lo que se trata ahora es de encontrar el momento más adecuado", ha defendido.

"La no celebración de la Junta de Seguridad no supone riesgo alguno de descoordinación, puesto que la coordinación operativa está garantizada por los órganos técnicos de coordinación que se reúnen frecuente y regularmente", ha insistido Zoido. "No todo vale en política y menos en materia de seguridad", ha concluido.