Zoido defiende que Puigdemont sigue sin "ningún respaldo institucional" en Bélgica tras "huir de la Justicia"

EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont no tiene "ningún respaldo institucional" en Bélgica, "ni siquiera flamenco", después de "huir de la Justicia" en España. "No me cabe la menor duda de que tendrá que responder ante la Justicia", ha comentado.

A preguntas de la prensa en la entrega de condecoraciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, Zoido se ha definido como un "firme defensor de la división de poderes y del Estado de Derecho". En este sentido, ha pedido respetar las decisiones de los jueces belgas "con forme a su legislación vigente", al igual, ha dicho, que hay que respetar el Estado de Derecho en España.

"Respeto para los jueces belgas y para los jueces españoles", ha insistido el ministro, que ha definido a Puigdemont como "una persona que ha huido de la Justicia en España y que, por tanto, se encuentra allí (en Bélgica) acogido a su legislación". En este punto, ha puesto en valor el nulo respaldo recibido por parte de las autoridades belgas.

"Me gustaría destacar que en ningún momento ha sido recibido por ninguna autoridad de la Unión Europea, ninguna autoridad del Gobierno belga, ni ni siquiera flamenco. Lo único es que puede estar con algún amigo, con alguna persona que tenga simpatía hacia él, pero no está recibiendo ningún respaldo institucional", ha señalado.