Zoido pide a Netflix que "empatice con las víctimas" del terrorismo por la campaña publicitaria de 'Fe de etarras'

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha escrito a la vicepresidenta de Netflix para Europa, África y Oriente Próximo, María Ferreras, para pedirle que "empatice con los sentimientos de las víctimas" del terrorismo y "comprenda los motivos de la polémica" que ha generado la nueva campaña publicitaria de la productora por los carteles de la película 'Fe de etarras'.

En todo caso, hace hincapié en que su petición se circunscribe a la crítica de la campaña publicitaria y no de la película que anuncia, puesto que "no sería lógico" criticarla antes de haberla visto. Asimismo, señala que el objetivo de la carta no es "reclamar ninguna medida" acerca de la campaña publicitaria y cree que "no es él quien debe determinar" si es necesario adoptarla. "Ése es únicamente el objetivo de este escrito, apelar a su sensibilidad", asegura.