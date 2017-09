Zapatero pide "acabar con el mito de las bondades" de un referéndum que busca "dividir"

Cree que los independentistas y el gobierno catalán "carecen de credibilidad" al invocar a la democracia

Durante su participación en la III edición del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, organizado por la Cadena Ser en Córdoba, Rodríguez Zapatero ha defendido que "querer vivir juntos es un buen principio democrático y también moral", al tiempo que ha subrayado que "la invocación a la democracia de los independentistas y el gobierno de Cataluña, cuando no se han respetado con la Ley de referéndum y de transitoriedad fundamentos democráticos, carece de credibilidad".

"No veo ningún hecho democrático en no respetar la legalidad, ni ninguna cultura democrática", ha aseverado el expresidente, para agregar que, "más allá de la legalidad, es importante hacer una reflexión política de fondo".

Y es que, "el independentismo podría tener fundamento conforme a la doctrina clásica" en los supuestos de que "se hable de un pueblo que no estuviera reconocido, en su lengua y sus derechos", pero es una situación que "no es el caso para nada en absoluto, porque hay un reconocimiento constitucional y de todas las leyes en lo que significa la expresión de la identidad de Cataluña, su historia y lengua, que es la ordinaria y vehicular en la comunidad", ha declarado.

No en vano, ha añadido, "uno de los argumentos que sustentan los independentistas es que aportan mucho dinero a España", de manera que "si quisieran ser europeos y les dejaran entrar, aportarían más dinero a Europa", lo cual considera que "se convierte esto en un auténtico enigma, al estar dispuestos a ser solidarios con Europa más que con el conjunto de la convivencia en la que estamos, para que luego esa solidaridad europea llegara a España también", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado que si uno coge la ley de transitoriedad dice que "Cataluña sea un estado social y democrático de derecho, que es lo que dice la Constitución Española, con el mismo orden de convivencia, los mismos valores de derechos y libertades", por lo que se ha preguntado "cuál es la alternativa y la razón, si no quieren el mismo modelo de convivencia". En su opinión, "ciertamente el fundamento es de interés político partidista, motivado por elementos emocionales, pero el orden de convivencia de los países se hace por elementos racionales".

En palabras de Rodríguez Zapatero, "una vez más éste debe ser un debate que se debe producir en el terreno de las ideas, la razón, la cultura, la educación y no de las pasiones". De hecho, ha enfatizado que "la política es el acuerdo, porque no hay convivencia sin acuerdo", de modo que "romper un acuerdo de convivencia es muy serio y grave".

Además, ha proclamado que "España está entre los países con más libertades, más derechos democráticos y más derechos sociales, a la educación y a la salud". Por tanto, ha asegurado que "el estado de democrático español va a superar esta prueba" y seguramente a partir de ahí "se pueda hacer un diálogo", pues considera que "hay que hacer un debate intelectual en estos términos con los independentistas para ver si sostienen el debate, que no va a ser fácil que lo sostengan", ha aventurado.

No en vano, Rodríguez Zapatero ha afirmado que "las dos condiciones más claras de reconocimiento y autogobierno en ningún estado democrático se dan como en algunas comunidades en este país", a lo que ha agregado que "en política la solución no es 'sí o no' o blanco y negro".