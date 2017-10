Zapatero señala que el Govern "aún" puede "rectificar" como "acto político inteligente" y convocar elecciones

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que el Ejecutivo de Cataluña "aún está a tiempo" de "rectificar" su "sinsentido" como "acto político inteligente pensando en la convivencia", en Cataluña.

"Como la inmensa mayoría de los demócratas de este país, pude demostrar algún mérito en esa dirección... Queremos a Cataluña, queremos a todos los catalanes, independentistas, no independentistas. Hemos defendido y alguno con gran énfasis y con gran compromiso el mayor autogobierno de la historia para Cataluña, un autogobierno que no tiene nadie en el mundo", ha incidido.

En este sentido, ha indicado que "desde que se ha acelerado y se ha puesto en marcha el querer romper ha supuesto tres rupturas, uno la ruptura de la convivencia en Cataluña, dos la ruptura económica, y tres la ruptura con Europa", ha alertado Zapatero, quien ha subrayado que "el Govern de Cataluña ha roto con Europa", y ha añadido que "Europa no escucha, no es sensible a quienes no respetan las reglas y hacen un discurso de convivencia".