La Xunta duda del "éxito" que pueda tener llevar a la Fiscalía la recuperación de las propiedades de la familia Franco

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que llevar ante la Fiscalía la recuperación para el patrimonio público de las propiedades de la familia Franco es una cuestión que tiene "recorrido judicial" aunque se ha mostrado cauteloso ante la posibilidad de que esa vía pueda "tener éxito".

Así, cuestionado sobre si el Gobierno gallego baraja acudir a la misma vía para tratar de recuperar la propiedad del Pazo de Meirás, ha señalado que "hay que explorar fórmulas o resquicios jurídicos para poder iniciar algún tipo de actuación con éxito". "En eso estamos, no sé si el camino es una denuncia a la Fiscalía. No es un tema fácil", ha apostillado.

"Si no, probablemente, muchos de los partidos que lo pedían desde el primer momento lo habrían hecho. Yo he escuchado a las mareas de Podemos o al BNG hablar mucho de que había que hacerlo y no lo hicieron hasta ahora. Supongo que porque son conscientes de las dificultades que eso entraña a la hora de tener éxito", ha afirmado.