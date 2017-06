El alcalde de Xirivella (Valencia), Michel Montaner, abre la puerta a la posibilidad de presentarse como candidato a la Secretaría General del PSPV de cara al próximo Congreso Ordinario que se celebrará a finales del mes de julio, tras recibir el apoyo de numerosos militantes y simpatizantes socialistas a través de varias redes sociales y plataformas de recogida de firmas. "Ni lo descarto ni doy el paso", ha apuntado Montaner, quien ha agregado que "los retos, cuanto más difíciles, más me gustan".

En este sentido, ha explicado que en la madrugada del sábado al domingo comenzó a recibir numerosos mensajes de militantes y simpatizantes socialistas "de toda España", desde Ceuta hasta el País Vasco, que le pedían que presentase su candidatura para liderar el PSPV. "Me decían que me lanzara a la Secretaría General; estoy orgulloso de ese movimiento de compañeros", ha aseverado.

Si lo hiciera, ha puntualizado, no sería "para competir", sino "para aportar", al tiempo que ha afirmado que le gustaría que hubiera más de un candidato para la Secretaría General. A su juicio, no sería incompatible que este puesto recayera en otra persona distinta al presidente de la Generalitat. "La bicefalia no es mala", ha precisado el socialista, quien ha afirmado que siempre estará "a disposición de las bases".