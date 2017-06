El CEO de Wouzee.com ha afirmado este martes que el vídeo filtrado de la declaración de la Infanta Cristina en la instrucción del caso Nóos perjudicó a su plataforma en lugar de beneficiarla y que por ello incluso cambiaron de nombre.

Según el CEO de la compañía, tras publicarse el vídeo en Wouzee no consiguieron unos fondos de inversión que estaban negociando. Ha dicho que era "un contenido enormemente polémico" que "ensuciaba la imagen de marca". De hecho, por ello cambiaron el nombre de la plataforma.

No obstante, ha admitido que las visualizaciones aumentaron. La plataforma se había fundado meses antes, en noviembre de 2013, por lo que uno de los abogados defensores cree "improbable" que el usuario escogiera Wouzee por casualidad.

El abogado ha recordado también que el CEO de Wouzee es hermano de la ex asistente de Iñaki Urdangarin, si bien ésta no asistió a la declaración y hacía un año que había dejado de ser la asistenta del ex duque, según su hermano.