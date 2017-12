Vox recurrirá la libertad bajo fianza de los seis exconsejeros porque son "unos delincuentes golpistas"

Vox, que ejerce la acusación popular en la causa contra el 'procés' en el Tribunal Supremo, ha adelantado este lunes que recurrirá la decisión del juez Pablo Llarena de dejar en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsejeros catalanes imputados porque son "unos delincuentes golpistas".

Por tanto, Ortega ha reiterado que su "satisfacción" es "parcial" y que el partido, que ejerce la única acusación popular de esta causa, seguirá "trabajando para que estos delincuentes golpistas se mantengan en prisión, no sigan haciendo más daño y no puedan seguir haciendo reiteración delictiva".

"Si las tenemos en cuenta en relación con los delitos cometidos y las penas posibles, no son excesivas. Ha habido casos recientes que han llegado al medio millón o millón de euros. No son unas fianzas excesivas, tampoco vamos a decir que son irrisorias; pero como entendemos que no debería haber ninguna, nos parecen inadecuadas porque les van a permitir salir de prisión", ha explicado.