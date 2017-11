Visto para sentencia el juicio contra la excúpula del grupo andaluz por las indemnizaciones millonarias

El letrado del número dos de Benjumea defiende la validez de los contratos de alta dirección, modificados "por exigencia legal"

El letrado de Sánchez Ortega ha dicho que los contratos se modificaron en esa fecha "no con una finalidad espúrea" "ni al albur" de los directivos sino porque se trataba de una exigencia legal y ha calificado de "ilusión" que las acusaciones apunten que no se conocía el contenido de dichos contratos con las cláusulas sobre la retribución complementaria a alcanzar a los 65 años e indemnizaciones por conceptos como obligación de no competencia postcontractual.