Villacís afea a Ahora Madrid que defiendan que los catalanes "puedan votar" pero que impidan la consulta en Galileo

La intervención de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en el Pleno municipal de este martes tras la comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, ha estado marcada por la situación en Cataluña, sobre la que ha pedido a Ahora Madrid que sean "coherentes" y que si apoyan el referéndum, dejen votar a los madrileños en cuestiones como, por ejemplo, el corte de la calle Galileo.

"Me parece muy bien que se manifiesten, por supuesto, pero les recuerdo que son ustedes concejales del Ayuntamiento de Madrid, y se presentaron el otro día en una manifestación que no estaba autorizada", ha afeado la portavoz del Grupo naranja a la bancada del Gobierno municipal, a quienes ha preguntado que "¿con qué legitimidad van a cobrar impuestos?".

Respecto a la política municipal, Villacís ha asegurado sentirse viviendo en el "día de la marmota". "Me parece que hablo exactamente de lo mismo; a la hora de medir lo que hacemos, su Gobierno, las respuestas son muy simples... ¿Han hecho alguna escuela infantil nueva? No ¿Algún centro cívico? No. ¿Algún centro cultural? No. ¿Una sola vivienda de las comprometidas en los presupuestos? No", ha espetado.