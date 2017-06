Vara dice que "ahora no toca" hablar de primarias del PSOE extremeño porque no se ha convocado el Congreso Regional

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado que "no toca ni mucho menos" hablar "ahora" de las primarias socialistas en la comunidad porque a él le "pagan por ser presidente".

Vara ha destacado que "no" está en campaña porque "ni siquiera se ha convocado el Congreso(regional)" y ha remarcado que él "no" se puede "permitir el lujo de dejar de trabajar" para poderse "dedicar a hacer otra cosa". "A mi me pagan por ser presidente, no me pagan por ser candidato", ha espetado.