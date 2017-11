Vara ironiza con que Puigdemont "igual se quiere salir del mundo" y "donde la apetece irse a vivir es a Marte"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha ironizado sobre las últimas declaraciones desde Bruselas del candidato de JuntsxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha dicho que "si se quiere salir" de España y de Europa, "igual se quiere salir del mundo" y "donde le apetece irse a vivir es a Marte".

"Me parece muy fuerte que esto lo tengamos que estar viendo, porque además es verdad que lo dice: no me vale la Europa que hemos construido, quiero una para mí, a mi imagen y semejanza", ha espetado Fernández Vara.