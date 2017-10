Vara considera el boicot a productos catalanes "un tiro en el pie" y "un gravísimo error" de "presente" y "futuro"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el boicot a productos catalanes "no es sólo pegarnos un tiro en el pie" sino que "representa un gravísimo error estratégico de presente y de futuro".

A este respecto, Vara ha evidenciado que "no son tiempos para reivindicar serenidad puesto que otros no la han tenido a la hora de abordar los problemas", pero ha abogado por "intentar actuar con la cabeza y no con las vísceras".