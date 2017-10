Vara asegura que "no hay otra salida" que intentar llegar a acuerdos para votar una reforma constitucional

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "no hay otra salida" para intentar resolver la situación de Cataluña que procurar llegar a acuerdos con los grupos para votar una reforma de la Constitución.

"Esto no se resuelve como no sea votando, lo que hay que votar es un acuerdo y ese acuerdo tiene que ser respecto a la reforma constitucional", ha añadido Fernández Vara en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Mérida.

En su intervención, el presidente extremeño ha destacado que el PSOE ha puesto sobre la mesa dicha reforma constitucional y que pueda ser votada por "todos los españoles", un proceso sobre el que, en su opinión, el Gobierno debería "tomar la iniciativa" y llevarlo "lo antes posible y ponerle fecha, porque el tiempo no juega a favor".

Además, ha lamentado que la política haya estado "ausente" en los últimos tiempos en relación a la situación de Cataluña y, sobre la aplicación del 155 de la Constitución, ha recalcado que, dicho artículo, "en sí mismo", es un "fracaso de la política", ya que para el presidente extremeño "no es un fin" y sí un "instrumento más" que tiene su "complejidad".

"Cuando desaparece la política aparecen las leyes solo y desaparecen el diálogo y la negociación, que en este caso es fundamental. No es un sí o un no, ni un estar a favor o estar en contra, es que el 155 es, en sí mismo, un fracaso de la política", ha señalado Fernández Vara, quien se ha planteado si "¿alguien tiene alguna duda de que el domingo fue uno de los días más negros de la historia de este país?".

Así, se ha preguntado si el "fracaso" es "solo del Parlamento de Cataluña", tras lo que ha reafirmado que "el fracaso es colectivo", ya que "algo" no se ha "sabido hacer bien todos para que eso haya podido ocurrir", ha aseverado.

Asimismo, ha abogado, en varias ocasiones, por "poner en valor la política", ya que resolver los problemas de la política, ha dicho, "no lo puede hacer nadie que no sea la propia política".

Fernández Vara ha insistido en que "hay que hablar" y es el Gobierno de España el que debe lanzar una propuesta de abrir un proceso de diálogo "con el conjunto de las fuerzas políticas" del país, ya "no parece lógico" que se hable en Bruselas antes que en España de la situación en Cataluña tras el 1 de octubre.

Para ello, Fernández Vara ha recalcado que la respuesta debe ser "desde la legalidad" pero no "solo con las leyes", ya que la política "no puede estar ausente", porque, como ha dicho, lo que ha ocurrido en Cataluña, en su opinión, es la "política catalana enfrentada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no con la política del resto de España, parecía como si la política del resto de España hubiera estado ausente".