El presidente de la Junta de Extremadura y nuevo presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha apoyado la nueva Comisión Ejecutiva formada por Pedro Sánchez para la etapa que se inicia en el partido y ha asegurado que está formada por "gente con muchas ganas de hacer cosas".

Fernández Vara ha insistido en que la plurinacionalidad que defiende Sánchez no afecta a la unidad de España ni a la soberanía nacional, "que se dejó claro que no se toca", y que no es muy distinto de lo que dice la Constitución.