Vara afirma que una urna sin garantías es la "antítesis de la democracia"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre el proceso separatista en Cataluña que no cree que se vaya a producir un "desatasco" de la situación a corto plazo porque "han ido demasiado lejos" los impulsores del referéndum, sobre el que ha dicho que la colocación de urnas sin garantías no es democracia, sino la "antítesis de la democracia".

"No puede haber democracia si no hay respeto por las leyes, o dicho de otra manera, el estado de derecho es el que garantiza la democracia, y sin estado de derecho no puede haber democracia por mucho que le quieran poner el apellido", ha indicado.