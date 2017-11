Vara subraya la "absoluta libertad" de los jueces y que las decisiones de la Justicia "se acatan" y "respetan"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado, sobre la encarcelación de exmiembros del Gobierno catalán, que en un Estado de Derecho "los jueces deciden con absoluta libertad" y "hacen lo que creen que tienen que hacer" porque "se mueven por respeto a la legalidad", toda vez que ha aseverado que "la Justicia no se entiende" sino que "se acatan, se respetan sus decisiones".

"El Estado de Derecho tiene estas cosas y es que los jueces deciden con absoluta libertad y sin que en su decisión afecte el hecho de que estemos en una campaña electoral o no, eso es precisamente la separación de poderes y esa es precisamente la independencia judicial", ha destacado.

A este respecto, el regidor extremeño ha resaltado que los jueces "se mueven por respeto a la legalidad sin otras variables que no sean esas", algo que, a su juicio, "a veces da como consecuencia que puede no ser entendida, pero la Justicia no se entiende, se acatan, se respetan sus decisiones", ha remarcado.