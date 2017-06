Vara cree que Sánchez "está en su perfecto derecho para tomar la decisión que crea oportuna" sobre el CETA

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la nueva dirección del partido, encabezada por Pedro Sánchez, "está en su perfecto derecho para tomar la decisión que crea oportuna" sobre el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA.

Fernández Vara ha señalado que el cambio de postura planteado por Sánchez sobre este tratado no genera malestar en el PSOE sino que "lo único que pasa" es que "no ha habido un debate sereno ni reflexivo" sobre este asunto y el partido está "en un proceso en el que hasta que todos los ajustes se acaben de producir" pues "en un momento dado pueda haber posiciones diferentes porque no las hemos confrontado adecuadamente", ha apuntado.