Vara subraya que el PSOE sobre Cataluña "estará a la altura de los acontecimientos" y "donde esté la legalidad"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado "convencido" de que el PSOE "estará a la altura de los acontecimientos sin duda alguna" que puedan ir sucediéndose relacionados con la situación en Cataluña, así como que su formación se situará "donde esté la legalidad y donde esté lo que más interese en estos momentos a los españoles y a España".

En una entrevista en el programa '24 Horas' de RNE, recogida por Europa Press, ha señalado que "hay que examinar las circunstancias" en todo caso y no adelantarse a unos acontecimientos determinados "sin saber cuáles van a ser exactamente los acontecimientos".

"Vamos a esperar, vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos y estoy convencido de que el PSOE estará a la altura de los acontecimientos sin duda ninguna... No me cabe ninguna duda de que estaremos donde esté la legalidad y donde esté lo que más interese en estos momentos a los españoles y a España", ha subrayado.

Por otra parte, tras considerar que "es una tragedia para todos" la situación en Cataluña, ha indicado que ello es "consecuencia de no haber sabido atajar lo que iba a acabar siendo realmente" lo que se está "viviendo", y ha añadido que en esta cuestión "las culpas están muy repartidas".

Al respecto, tras afirmar que "hay un antes y un después de la anulación por parte del TC del Estatuto de Autonomía de Cataluña", porque "hoy Cataluña es la única comunidad que no tiene el Estatuto que quiso", ha defendido que "probablemente ahí esté el origen de una parte de catalanes que eran catalanistas y que a partir de ese momento pasaron a ser independentistas", y ha defendido que "habría como mínimo que devolverle" a Cataluña el texto estatutario que "salió del referéndum que los catalanes hicieron".

En todo caso, ha defendido que "sentirte español de una manera o de otra no" acarrea "más derechos y más deberes", ha insistido. Al respecto, ha considerado que Cataluña "no" debería tener el mismo régimen foral que País Vasco y Navarra, porque "sentirte español de una manera o de otra no significa tener más derechos y deberes", ha insistido, al tiempo que ha defendido que "habría como mínimo que devolverle" el Estatut de Cataluña que "salió del referéndum que los catalanes hicieron".