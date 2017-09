Valladolid tendrá obstáculos fijos y móviles en zonas peatonales en fiestas y controlará el aforo de la Plaza Mayor

Puente asume que si se mantiene la huelga en Auvasa habrá más tráfico y será más difícil controlar la seguridad

Ambos representantes han reiterado en numerosas ocasiones un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía para que, como ha subrayado Puente, se dediquen a divertirse durante las fiestas porque "para velar por su seguridad ya están las fuerzas y cuerpos de seguridad". Eso sí, no han querido dar excesivos detalles sobre el número de efectivos o los lugares en los que se tomarán medidas excepcionales porque "quien quiera intentar hacer algo, no debe saberlo", como ha recalcado el regidor.

Las medidas más novedosas serán la restricción del acceso de vehículos a determinadas zonas mediante la instalación de elementos fijos y móviles "para impedir lo que todo el mundo tiene en mente" --en referencia a posibles acciones con furgonetas o camiones-- aunque no ha especificado qué tipo de objetos se colocarán y en qué puntos. "Los ciudadanos no necesitan saber donde están porque no les van a molestar", ha justificado Óscar Puente.