El expresidente del Valencia CF Soler niega que quisiera secuestrar a Soriano y acusa al confidente de la Policía

El expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler ha negado que tuviera intención de secuestrar al otro expresidente del club che Vicente Soriano, quien le debía dinero, y ha apuntado al confidente de la Policía como el ideólogo y chantajista. "Dije que sí para salir de allí", se ha defendido en relación con una grabación que le hizo el confidente en la que supuestamente estaría planificando el secuestro.

En uno de esos encuentros también le hizo "otras propuestas" para saldar la deuda, y cuando confesó Rachid los hechos en la Policía, luego le pidió 300.000 euros por cambiar su versión, según ha comentado. Preguntado por qué no acudió a la Policía a denunciar el chantaje de Rachid y sus amenazas, Soler ha manifestado que se ha arrepentido de no haberlo hecho.

Así mismo, se le ha interpelado por una grabación que aporta Rachid a la Policía en la que se le escucha preguntar a Rachid "¿Cuándo lo vas a hacer?", y éste le comenta: "pero es que el trabajo no lo hago yo, ¿sabes? No lo hago yo, yo no soy tan tonto, lo hará la gente, los colombianos y yo... estaré donde tengo que estar, en mis cositas..." A ello, Soler le indica: "¿Lo de la casa también lo hacen los colombianos?", y Rachid responde: "no, el trabajo lo hace el otro equipo y ya está, ¿de acuerdo?".