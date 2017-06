El hijo de Diego Valderas, Javier Valderas, ha anunciado este lunes su decisión de dejar la militancia tanto en IU como en el PCE, tras 23 años formando parte de ellos, por los últimos acontecimientos "vividos y sufridos" después de que a su padre le propusieran ser Comisionado de la Memoria Histórica. Ha criticado que "la ruindad y la mezquindad han campado a sus anchas para contra el compañero, camarada y padre Diego Valderas".

El hijo del exdirigente de IU, tras resaltar que la Ley de Memoria fue "parida de las entrañas de IU y no hubiera sido posible sin nuestra gestión en el gobierno", ha censurado que "la ruindad y la mezquindad han campado a sus anchas para contra Diego Valderas", lo que le ha demostrado, como ha agregado, "que ni la herramienta política, ni el partido son ya lugares donde pueda estar".

"Tendría mucho que decir, que recriminar y que gritar, pero jamás he odiado y no lo voy a hacer ahora, lo reservaré para cosas más vitales", ha sostenido Javier Valderas, quien ha reconocido que tomar esta decisión le causa dolor pero que ha comprendido que "podéis intentar escribir el relato, pero la historia, esa no la escribís vosotros".