Urkullu reitera su apuesta por el diálogo y la mediación ante la "legítima" aspiración a la independencia catalana

El lehendakari insiste en buscar una solución "realista" para evitar el "descarrilamiento"

Urkullu ha iniciado su intervención en el pleno respondiendo a una pregunta del PNV sobre el informe elaborado por el Gobierno Vasco acerca de las competencias que aún no han sido transferidas a Euskadi por el Estado pese a estar recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

"NO HAY OTRA SOLUCIÓN"

Urkullu se ha mostrado partidario de tratar estas cuestiones desde "el respeto a la pluralidad de sentimientos y a las diferentes realidades nacionales", aunque ha lamentado que esto es algo "que está brillando por su ausencia en estos momentos". Pese a todo, ha vuelto a advertir de que "no hay otra solución" que afrontar el debate sobre la territorialidad a partir "del pacto y la democracia", evitando siempre el "enfrentamiento".

Además, tras reprochar a EH Bildu que en su análisis no tenga en cuenta a "todos" los catalanes, ha vuelto a reclamar una "solución pactada" y, en el caso de que fuera requerida, la "mediación" entre las instituciones de Cataluña y el Estado. "No voy a sentarme a esperar el choque de trenes y el descarrilamiento; prefiero empeñarme en buscar vías de solución desde el realismo y la voluntad de acuerdo, tanto en mis intervenciones públicas, como en las que no lo son", ha añadido.