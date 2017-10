Urkullu valora que Puigdemont se haya mostrado "dispuesto a la mediación para abrir una nueva puerta al diálogo"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su comparecencia de esta noche, se ha mostrado "dispuesto a la mediación para abrir una nueva puerta al diálogo", y ha animado a intentarlo.

"Puigdemont no ha dicho NO a D. Felipe VI. Le ha dicho que así no. Se ha mostrado dispuesto a la mediación para abrir una nueva puerta al diálogo, sin que haya hecho referencia expresa a la Declaración Unilateral de Independencia. Hay una oportunidad para intentarlo!", ha indicado Urkullu en su perfil de Facebook.