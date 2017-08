Urkullu afirma que su Gobierno plantea el traspaso de la SS como prevé el Estatuto, dentro de su "carácter unitario"

Pretende también la gestión de los centros penitenciarios como Cataluña, al margen de la política penitenciaria

Preguntado por si cree que una posible disolución de ETA afectaría a la situación de los presos, ha señalado que él no suele hacer "conjeturas" sobre este tema. "No las he hecho en el pasado sobre otros pasos que ETA al final ha dado y no los hago en torno a la disolución. Es absolutamente necesaria la desaparición de ETA de nuestras vidas, y ojalá fuera hoy dentro de un minuto, mejor que dentro de dos minutos", ha subrayado.