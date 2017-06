Unidos Podemos presentará una queja formal en el Senado porque el Gobierno "se niega a responder" sus preguntas

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentará una queja formal en la próxima Junta de Portavoces contra el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, por "negarse" a responder las preguntas de la senadora Maribel Mora sobre el asilo en España de subsaharianos procedentes de Marruecos durante la Comisión de Exteriores del Senado de este jueves.

Según ha informado en un comunicado la formación morada, las preguntas formuladas se enviaron "por escrito hace meses" y el secretario de Estado no comunicó previamente que se dirigieran a otra comisión. No obstante, en la Comisión de Exteriores de este jueves, Castro ha afirmado que no es "la persona competente para esto", lo que según Unidos Podemos sustrae "la función constitucional de control al Gobierno".