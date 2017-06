Unidos Podemos ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras declarar el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la regularización fiscal de 2012, conocida como 'amnistía fiscal'; una decisión que, según el grupo confederal, representa un nuevo motivo para la moción de censura que han registrado contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un comunicado, Izquierda Unida recuerda que ya denunció en 2012 la "más que probable" inconstitucional de la amnistía fiscal que el Gobierno del PP sacó adelante entonces a través de un decreto-ley. "IU no pudo presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad al no disponer de los 50 diputados necesarios para ello, no obstante, intentó recabar el apoyo de integrantes de otros grupos, lo que no pudo realizar por pocos escaños", añade.