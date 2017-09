Unidos Podemos amenaza con abandonar la comisión del Congreso sobre las cajas si PP y PSOE pactan "un cierre en falso"

Unidos Podemos ha amenazado este jueves con abandonar la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario si el PP y el PSOE pactan "un cierre en falso".

EL TIEMPO NO ES UNA DISCULPA

Díaz ha indicado que Unidos Podemos, a la vista de lo que acontezca en ese encuentro, sopesará si continuar o no en la comisión, pero ya advierte de que no van a formar parte de un "paripé". "El tiempo no es una disculpa --ha manifestado Díaz--. Queremos llegar hasta el fondo de la crisis".