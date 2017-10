UPN llama a la "unidad" ante la situación en Cataluña y dice que "Barkos tiene el mismo objetivo que Puigdemont"

El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha afirmado que la jornada de este domingo en Cataluña fue "un ejemplo claro de lo que significa romper la convivencia en una comunidad" y ha advertido de que "a esta situación nos llevan los nacionalismos, al conflicto, la ruptura y la confrontación", frente a lo que ha defendido que "lo que toca ahora es firmeza, unidad y apartar intereses políticos partidistas".

Además, Javier Esparza ha criticado a la presidenta del Gobierno de Navarra y ha afirmado que "el objetivo de Barkos es el mismo que tiene Puigdemont, es poder declarar la independencia del País Vasco con Navarra incluida". "En eso coinciden y por eso Barkos se posiciona con aquellos que no respetan la legalidad, con aquellos que se saltan las leyes que garantizan la convivencia y la igualdad de todos los españoles. Barkos está demostrando que cada vez es más radical, sus posiciones cada vez son más extremistas", ha sostenido, en declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Javier Esparza ha afirmado que Uxue Barkos "no debe olvidar que es presidenta de todos los navarros y hay una mayoría de ciudadanos en Navarra que no quiere ninguna aventura anexionista con el País Vasco, que no quiere ninguna aventura independentista, que quiere seguir formando parte de una Comunidad foral diferenciada y dentro de España".