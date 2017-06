UPN, PSN y PPN respaldan la protesta "en defensa" de la bandera navarra y critican la derogación de la Ley de Símbolos

Representantes de UPN, PSN y PPN han respaldado y han participado este sábado en Pamplona en la manifestación "por la defensa de la bandera de Navarra".

"La gente quiere defender la bandera de Navarra", ha señalado la socialista que ha indicado que "si el objetivo de la derogación de la Ley de Símbolos era que la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca ondee en nuestras instituciones, hay una mayoría social que no está de acuerdo con eso".

Por otro lado, ha criticado que en la cabecera de la manifestación hayan estado representantes políticos porque "el protagonismo debe ser de los ciudadanos porque la bandera de Navarra no es propiedad de ningún partido político".

Chivite se ha referido también a las criticas que ha recibido el PSN por respaldar esta manifestación. "Se nos tilda de sectarios, de extremistas. Que alguien diga que la bandera de Navarra es sectaria es que no tienen ni idea de lo que representa la bandera de Navarra y las instituciones navarras", ha contestado.

La socialista ha asegurado que el PSN "coincide" con el manifiesto de los convocantes "que habla de buscar concordia, que reconoce la pluralidad y que busca lo que nos une. Y eso no es ni de extremistas ni de sectarios", ha destacado. Al respecto, ha apuntado que comparten este manifiesto "como también hemos compartido otros manifiestos como el de estar en contra de la corrupción". "Estaremos ahí donde coincidamos con el espíritu de las convocatorias que haya en todo momento", ha agregado.

"No debe haber fractura en la sociedad y no lo vamos a consentir", ha incidido Beltrán. "No vamos a permitir que nos roben nuestra identidad y nuestra bandera ni, por supuesto, que nadie utilice a nuestra tierra por intereses nacionalistas vascos", ha aseverado.