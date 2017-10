UPN, Foro, CC-AHI y Agrupación Socialista Gomera respaldan el 155 pero siguen pidiendo que se busque una solución

Nueva Canarias, única abstención del Pleno, y Compromís y Bildu cargan contra el Gobierno y el PP con menciones al franquismo y Milosevic

El senador de UPN, Pachi Yanguas, ha entendido que el Gobierno y el Senado "están en la obligación legal de actuar" porque no hacer nada sería peligroso, ha dicho. Yanguas ha dicho que Cataluña se dirige a un "abismo" del que le será difícil salir, aunque también se ha mostrado confiado en que "hoy no finaliza nada" y se podrá llegar a acuerdos que superen esta situación.

María del Mar del Pino Julio Reyes, portavoz de Coalición Canaria, ha pedido recuperar el diálogo cuando "ya no hay más días después", pero ha expresado su voto a favor del 155 porque CC quiere "dar la cara" y parar un proceso que conduce a un callejón sin salida y a la confrontación. "Nuestro voto también apela al PP y al PSOE, que ambos se impliquen en reformar la Constitución española hablando con todos, es el único camino", ha dicho.

La senadora ha pedido parar esta "espiral peligrosa" que puede ir más allá de Cataluña y afectar a todo el país; para ello ha pedido una convocatoria de elecciones en Cataluña que después dé paso a esa reforma constitucional. "Somos todos conscientes de que esto no acaba aquí", ha avisado, para rechazar ningún aplauso hoy en el Senado. "Es imperdonable que no podamos encontrar una respuesta política", ha zanjado.

Coalición Canaria ha mantenido un voto particular para "suavizar" el texto del Gobierno, que no ha sido aceptado por el PP. Lo ha defendido Pablo Rodríguez Cejas (Agrupación Herreña Independiente), para quien no se deben "romper los pocos canales de comunicación que aún puedan existir para alcanzar una solución pactada de este conflicto".