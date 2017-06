UGT valora "muy positivamente" el cambio del PSOE respecto al CETA y pide un debate sobre las consecuencias del tratado

Josep María Álvarez considera que no debe aprobarse "con nocturnidad" y "cierta clandestinidad"

Álvarez defiende, además, que se abra un debate en el país sobre las consecuencias que tiene el tratado y las oportunidades que España puede perder en un futuro y aboga por no aprobarlo "de una forma tan inmediata" ya que, según defiende, el CETA "no se ha debatido" y "tiene mucha importancia para los ciudadanos" y "no se les pueden ocultar los elementos que van a tener trascendencia sobre su vida".