El jefe de la UCO sobre la actuación en Cataluña: "La moral sigue alta y la misión no es fácil, pero se resolverá"

Sostiene que será la Audiencia Nacional la que valore la capacidad de investigación de los Mossos d'Esquadra siguiendo las órdenes judiciales

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha defendido este martes la actuación policial para frenar el referéndum y los planes independentistas de la Generalitat de Cataluña en cumplimiento con las órdenes judiciales. "La moral sigue muy alta aunque la misión no es fácil, pero se resolverá", ha defendido.

"Hay gente que llega a esos sitios", ha dicho sobre los centros de votación, "manipulada durante años y tienes que disolver porque te lo dice un juez". Salvando las distancias, el coronel ha establecido una comparación con los años en los que fue actor fundamental en la derrota de ETA. "No es lo mismo", ha dicho, "a cuando tenías a cien encapuchados en una herriko taberna que eran terroristas de baja intensidad".

"La moral sigue alta porque cumples las leyes y tienes razón. Ahora bien, la misión no es fácil. Es incómoda; se resolverá, pero hasta que se resuelva es incómoda", ha sostenido el jefe de la UCO, una de las unidades claves en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y que también jugó un papel relevante en las actuaciones para impedir la logística del referéndum del 1-O.

A Sánchez Corbí se le ha preguntado sobre el papel en el pasado del expresidente catalán Jordi Pujol dentro de la estrategia independentista, un asunto que ha esquivado con un "permítame que me escabulla". "Hemos venido a hablar de mi libro, no estoy aquí para hablar en calidad de coronel jefe de la UCO, eso daría para escribir otro libro que no sé si alguna vez escribiré", ha bromeado.