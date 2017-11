El jefe de la UCO evita hablar en el Congreso de financiación del PP y dice que sólo se siente presionado por la prensa

Los grupos lamentan que el coronel Sánchez Corbí no responda a sus preguntas y se plantean citarle en sesión secreta

"No le puedo contestar", se ha excusado continuamente el coronel jefe de la UCO, explicando ante las reiteradas protestas de los grupos que su actitud ante la comisión de investigación viene exigida por su obligado respeto a los jueces y fiscales a los que remite los informes de esta unidad de Policía Judicial. "No es lo que me gustaría y me resulta tremendamente incómodo", ha dicho sobre su incapacidad para dar detalles a los diputados.