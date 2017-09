Turull replica a Catalá sobre las butifarradas: "No vamos a entrar en provocaciones"

El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha declinado este martes polemizar con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha dicho que el 1 de octubre es probable que haya urnas o un evento social con "castellers y butifarradas" pero no un referéndum.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que la Generalitat no responderá a comentarios que ve como menosprecios a la votación: "No vamos a entrar en una 'guerra' de descalificativos. No nos vamos a dejar provocar. No vamos entrar en provocaciones".