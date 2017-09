Turull: "Si para el Estado español la solución final es el tanque, ya hemos ganado"

Reprocha al PSOE que actúe de "altavoz del PP" cuando es una fuerza política a la que daban por "nacida en convicción democrática"

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha afirmado que si para el Estado español la solución final a la consulta del 1 de octubre "es el tanque, ya hemos ganado". Además, ha ironizado diciendo que "si sacaran los tanques, nos han puesto tantos peajes que no van a pasar".

"De una fuerza política cuya tradición se basa en Manuel Fraga Iribarne no esperas nada, pero sí de otra fuerza que siempre se las ha dado de tradición democrática y vemos que hace de altavoz del PP. Mucha gente del mundo socialista, si levantara la cabeza, acabaría perpleja", ha manifestado.

"Aquí hay un gobierno, una mayoría parlamentaria, centenares de alcaldes y ciudadanos con compromiso que van a ir. Donde no lleguemos nosotros para fomentar la participación, contaremos con la ayuda del Estado, ya que mucha gente irá a votar por dignidad", ha indicado, para añadir que el pueblo catalán en 2014 "perdió el miedo y por eso el 1 de octubre será un éxito. Toda la logística está preparada".

En esta línea, se ha mostrado convencido de que "votará mas gente de lo que se espera y no por la operativa, sino por la inestimable ayuda del Estado, por dignidad y por salvar los pilares básicos de la democracia".

"Nos gustaría hacerlo de otra manera y que las leyes se discutieran en el Parlamento, pero el Estado español nos ha situado aquí. Ellos quieren la rendición, entregar las urnas y que salgamos con las manos arriba y ése es el único escenario que no contemplamos. Que no expliquemos no significa que estemos quietos", ha concluido.