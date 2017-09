Trump defiende una España "unida" y cree que sería "una tontería" que Cataluña no siga dentro de este "bello país"

Rajoy cree que el 1-O puede haber "alboroto" pero no un referéndum y espera que el día después se abra nueva etapa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes, ante el referéndum que los independentistas quieren celebrar el 1 de octubre, que España "es un gran país" y que "tendría que seguir unido". De hecho, ha subrayado que sería una "tontería" que Cataluña no siguiera dentro de este "bello" e "histórico" país.

"España es un gran país y tendría que seguir unido", ha afirmado Trump, en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con Rajoy, tras un almuerzo de trabajo en el que han repasado las relaciones bilaterales. De hecho, ha dicho que Mariano Rajoy le ha transmitido que no se va a votar el referéndum de independencia este domingo.

Además, ha dicho que el presidente español le ha trasladado que "no van a votar" el domingo en Cataluña y ha añadido que "la gente", en alusión a los catalanes, "se opone a eso". "Yo por mi parte, lo único que puedo decir es que me gustaría que España siga unida", ha enfatizado.

El presidente de Estados Unidos opina que, "sin duda", los catalanes "aman su país, aman España" y no cree que se vayan a ir. Y de nuevo ha afirmado que él lo que quiere es "una España unida". "Y hablo como presidente de Estados Unidos, alguien que tiene un gran respeto por su presidente y su país", ha apostillado.

A su entender, el pueblo de Cataluña "tendría que quedarse en España". "Creo que sería una tontería no hacerlo así, que sigan dentro de ese bello país, un país histórico", ha exclamado el mandatario americano.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que en este momento "todo el mundo sabe que no se puede celebrar" el referéndum en Cataluña y ha llamado al Gobierno catalán a volver "al sentido común y terminar con esta historia" que, según ha dicho, "lo único que hace es generar tensión" y "no aporta nada bueno" al conjunto de los ciudadanos.

Al ser preguntado si teme una declaración unilateral de independencia y qué haría su Gobierno en ese caso, Rajoy ha señalado que ese paso lo tendría que "tomar o no" el Parlamento catalán, pero sería "un disparate". Por eso, ha defendido que no se siga adelante con el referéndum porque no hay ni junta electoral, ni papeletas ni personas en las mesas.