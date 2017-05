El Tribunal de Cuentas catalán alerta del "agujero" legal que evita la fiscalización total de partidos como la CUP

La Oficina Antifraude también denuncia "opacidad instrumental" de las fundaciones y las entidades afines a los partidos

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat Reyero, ha advertido en el Congreso de que hay partidos como la CUP cuya contabilidad no está suficientemente fiscalizada porque el órgano que él preside únicamente puede controlar sus gastos electorales, pero no su contabilidad anual ordinaria.

"No sé si éste hecho es bueno o malo, pero una cosa es cierta, y es que hay algunos partidos, por ejemplo la CUP en Cataluña, que tiene representación en el Parlament, donde es una fuerza importante, que al no tener representación en el Congreso están menos controlados, y eso es un agujero", expuso Amat Reyero.

Además, añadió, se da una "situación muy rara" porque, aunque los órganos regionales no pueden fiscalizar las cuentas de estos partidos sí auditan las de las fundaciones a ellos vinculadas.

En cualquier caso, Amat Reyero criticó que, en realidad los fiscalizadores no controlan el gasto electoral en sentido estricto, sino únicamente "la justificación necesaria para cobrar la subvención" a la que tienen derecho los partidos con representación, es decir, que los que no tienen opción a cobrarla, escapan al control. "Hay una parte del gasto electoral, posiblemente pequeño, que no se controla", comentó.