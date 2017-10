El Tribunal de Cuentas expone mañana en las Cortes las irregularidades del Consorcio del Bicentenario de 'La Pepa'

Alerta de la falta de memorias anuales y pide al Gobierno garantice la coordinación entre instituciones en próximos consorcios

Las subvenciones directas concedidas no parecen mucho mejor justificadas que las anteriores y el tribunal ve que no se puede acreditar razón de interés público, social o humanitario para su concesión extraordinaria. De la misma manera, detecta deficiencias en el procedimiento establecido al haber sido concedidas por el presidente cuando no tenía competencias. En las tres referentes a The Soloist of London incluso concluye que "los gastos no debieron ser subvencionables" y no descarta "exceso de financiación".