El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido tres artículos de la Ley de evaluación de impacto ambiental de Baleares (AIA), algo que se deriva de admitir a trámite, de manera automática, la impugnación del Consejo de Ministros y que el Gobierno balear calificó de "centralista y burocratizante".

"La Directiva europea --ha insistido Alorda-- prevé que la normativa excluya de evaluación algunos planes porque ya se entiende que no tendrán efectos desfavorables, para evitar burocratizar la tramitación".

En cambio, dice Alorda, como el Estado no ha previsto esto "en la legislación básica, concluye que en Baleares no se puede hacer". "Para el Estado no se trata de un problema ambiental, sino de soberanía", ha dicho.