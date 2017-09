De la Torre muestra apoyo a la familia del malagueño atrapado en México y espera que el rescate llegue a tiempo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado este martes todo el apoyo a la familia del malagueño atrapado bajo los escombros de uno de los muchos edificios que se derrumbaron en Ciudad de México tras el terremoto y ha mostrado "la esperanza y la ilusión de que el rescate pueda llegar a tiempo".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que hace días contactó con el hermano de Jorge Gómez, de 33 años e ingeniero de profesión, que permanece atrapado bajo los escombros del edificio donde trabajaba, en la avenida Álvaro Obregón, 286, en la Colonia Roma de Ciudad de México; además de que también ha contactado con el embajador "que me consta, ha estado al pie del edificio" y "siguiendo la marcha de los trabajos".

"He trasmitido a la familia todo nuestro apoyo, desde el punto de vista emocional y afectivo, y la esperanza y la ilusión de que el rescate pueda llegar a tiempo. Es un tema complejo y difícil", ha señalado el alcalde de Málaga.

En este punto, De la Torre ha explicado que no tiene noticias de última hora, incidiendo en que "ahora en México son siete horas menos que aquí y es de madrugada; procuro llamar en las horas que es viable el poder hablar sin molestar a los que están allí".

"Deseo lo mejor y tienen todo nuestro apoyo", ha insistido De la Torre, que cuestionado por si la familia le ha manifestado en algún momento apoyo económico para poder viajar a México, que "no me lo han planteado. Si fuera necesario sí, pero no ha habido ninguna sugerencia en ese sentido".