Testigos de la 'trama eólica' reconocen una orden política para dar preferencia a proyectos con empresarios locales

El exdirector director del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, y el todavía jefe del Servicio de Industria de la Delegación Territorial de Burgos, Mariano Muñoz, han reconocido ha existencia de órdenes o instrucciones políticas para otorgar trato preferencial a aquellas solicitudes de autorización de parques eólicos que contaran con inversores locales.

Así lo ha explicado a posteriori, en declaraciones recogidas por Europa Press, el abogado de la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, quien ha desvelado que González Mantero reconoce la existencia de "una orden expresa, instrucciones políticas para que no se tramitaran los parques hasta que entrasen socios locales", algo que, según el letrado, atribuye al entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales investigados en la causa, aunque sin llegar a citar al consejero Tomás Villanueva, también citado como investigado.

"ME CORTAN LA CABEZA"

Pero además, tanto González Mantero como el empresario vallisoletano Javier Mozo, accionista de Ibervento, quien también ha declarado como testigo, han recordado que en su momento el propio Delgado, para justificar el parón de la solicitud de distintos parques que dicha mercantil promovía con varias sociedades alemanas, llegó a justificarse con una frase muy elocuente: "Es que si doy el parque a unos alemanes, me cortan la cabeza".

Al respecto, el abogado de EA se pregunta quién iba a cortarle la cabeza, a no ser que fuera el propio consejero, Tomás Villanueva, "y de ahí para arriba, porque seguro que no se refería al ujier", al tiempo que considera "imposible, inconcebible y carente de toda lógica" la tesis de que todo el negocio de las eólicas estuviera depositado tan sólo en manos de Delgado, Ricardo González Mantero y el ex jefe del Área de Eólicas del EREN, Tomás Ciria, en referencia a la posible participación de otros altos cargos, Villanueva entre ellos.